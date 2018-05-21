ستغلق مجموعة "ماركس أند سبسنر" البريطانية 100 من متاجرها في المملكة المتحدة؛ بسبب مشاكل تواجه قطاع التوزيع الذي يعاني من صعود التجارة الإلكترونية، وسعي المستهلكين للاقتصاد في انفاقهم، وذلك بحسب ما جاء في صحف بريطانية.وستغلق المجموعة البريطانية العملاقة تلك المتاجر الكبرى، التي تبيع الأطعمة، والملابس؛ نتيجة تراجع الإيرادات والأرباح، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي غارديان" اليوم (الاثنين). وبحسب صحيفة "صنداي تايمز" ستغلق "سبنسر" 40 متجرا.وتمتلك المجموعة نحو 1000 متجرا في المملكة المتحدة، بينها نحو 300 متجرا كبيرا للأطعمة، والملابس، والمنتجات المنزلية، ونحو 700 مركزا مخصصا فقط لبيع الأطعمة.ويتوقع المستثمرون أن تعلن المجموعة التي ستنشر (الأربعاء) القادم، نتائجها السنوية انخفاضا في الأرباح يبلغ بحسب تقديرات خبراء وكالة "بلومبيرغ" نحو 573 مليون جنيه استرليني (قبل احتساب الضرائب)، مقابل 614 مليون جنيه في السنة السابقة.وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض متحدث باسم المجموعة التعليق على هذه المعلومات.إلا أنه قال:" نحن واضحون بشأن مشاريع "ماركس أند سبنسر" بتسريع برنامجنا لإغلاق متاجر، وبشأن التدابير التي يجب أن نتخذها لبناء مؤسسة ذات نمو مستدام ومربح.