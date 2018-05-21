«عكاظ» (الدمام)أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن مواعيد القبول للطلاب والطالبات الانتظام لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم 1439/ 1440هـ.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور صالح بن علي الراشد، أن العمادة أطلقت بوابة القبول الإلكترونية الذي يمكن للطالب معرفة آلية التقديم وشروط القبول ومعرفة المسارات التي تتبع للسنة التحضيرية والكليات التي لا تتبع السنة التحضيرية والاستفادة من المعلومات التي يرغب الطالب التقدم لها ومعرفة الخطة الزمنية لمواعيد التقديم وإعلان نتائج الدفعات الثلاث عبر موقع الجامعة من خلال هذا الرابط: (https://admitportal.iau.edu.sa ) وأضاف أنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة ابتداء من يوم الخميس 07 شوال 1439هـ الموافق 21 يونيو 2018م وحتى الساعة الـ12 ظهراً من يوم الخميس 14 شوال 1439هـ الموافق 28 يونيو 2018م من خلال بوابة القبول الإلكترونية، لافتا إلى أنه سيكون التقديم للطلاب والطالبات في نفس الوقت حيث يستطيع الطالب تقديم الطلب إلكترونياً وليس هناك حاجة لإرسال أي وثائق أو مستندات للعمادة حيث أن جميع إجراءاتها إلكترونية للعام الخامس على التوالي وذلك بالربط مع أنظمة وزارة التعليم و مركز قياس.
وبين الدكتور الراشد، أن الجامعة اشترطت للقبول أن يكون الطالب سعودياً أو غير سعودي من أم سعودية، ويحق لغير السعوديين التقدم بطلب التحاق وسيتم قبولهم حسب الأعداد المحددة من قبل وزارة التعليم وأن يكون الطالب حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في الخمس السنوات الماضية للتقديم لجميع البرامج المتاحة ما عدا المسارات الصحية التي تشترط أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية في العام الحالي أو الذي قبله فقط، وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباريّ القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس و ألا يكون للطالب سجل سابق في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ويشترط للتخصصات الصحية أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة.
وأشار إلى أنه يوجد في بوابة القبول خدمات إلكترونية مساندة مثل الدعم الفني المباشر (المحادثة النصية الفورية) التي تستخدمها العمادة للتواصل مع المتقدمين والمتقدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال فترة أعمال القبول، التي تعنى بالرد على الاستفسارات وحل المشاكل (إن وجدت) حيث أسهمت هذه الخاصية خلال الأعوام الماضية في مساعدة وتوجيه وإرشاد الطلبة بالشكل الصحيح في طريقة تقديم طلب الالتحاق حتى طباعة إشعار القبول حيث يتم توجيههم إلى المقاطع المرئية أو الصور والروابط التي تساعدهم على إكمال طلباتهم.
ودعا الدكتور الراشد الطلاب والطالبات إلى متابعة الحملة الإعلامية التي أطلقتها مبادرة «رفق» وهي إحدى مبادرات عمادة القبول والتسجيل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للعمادة عبر المعرف IAU_AR التي تهدف إلى توعية وإرشاد الطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق بالجامعة لمساعدتهم في اختيار المسارات والكليات والتخصص المناسب لقدراتهم وإمكاناتهم، إضافة إلى سيرة الطالب الذاتية، وآلية التقديم والإجابة على جميع الاستفسارات، مؤكدا أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تسخر كل امكاناتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم وتسهيل إجراءات قبولهم، متمنياً التوفيق للجميع.