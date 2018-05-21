أعلن المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أن بريطانيا عازمة على مواجهة مشكلة تدفق الأموال غير المشروعة، بعد تقرير من نواب في البرلمان ذكر أن أموالاً روسية يتم غسلها في مؤسسات مالية بريطانيا تضر بالأمن القومي. وصرح المتحدث اليوم بأن بريطانيا قامت بدور قيادي في المعركة العالمية ضد التمويل غير المشروع، و«يجب ألا يعتري المجرمين أي شك في أننا سنصل اليهم وإلى أصولهم وأموالهم». وأضاف «نحن عازمون على طرد الأموال القذرة ومن يقومون بغسل الأموال من بريطانيا وسنستخدم كل ما لدينا من سلطات... لملاحقة من يهددون أمننا». وفي موسكو، اعتبر الكرملين اليوم أن تقرير النواب البريطانيين عن أموال روسية «قذرة» دليل على هيستيريا الخوف من موسكو في بريطانيا، والمنافسة غير العادلة ضد الشركات الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «هذا ليس سوى أحدث خطوة في المنافسة العدائية غير العادلة».