سيطر الجيش الوطني اليمني بمنطقة الأحيوق في محافظة لحج جنوب اليمن سيطرة كاملة على خط الإمداد إلى منطقة كهبوب والمناطق المحيطة إثر هجوم على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية.وقال قائد جبهة المضاربة وكهبوب أحمد الصبيحي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «إن الجيش الوطني والمقاومة سيطروا على خط إمداد الميليشيا بين منطقة الوازعية وكهبوب وعلى منطقة الأحيوق بالكامل في عملية عسكرية أسفر عنها مقتل 3 وإصابة العشرات وأسر 3 أخرين من عناصر الميليشيا».وأشار الصبيحي إلى أن دفاعات الميليشيا شهدت انهيارات مع بداية الهجوم و لاذوا بالفرار مخلفين ورائهم الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لافتاً إلى أن هذه الجبهة تعد إحدى الخطوط الدفاعية وتأمين لمناطق محور باب المندب وعدد من المناطق على الساحل الغربي.