طالبت وزيرة دنماركية، معروفة بمواقفها المعادية للهجرة، المسلمين بأخذ إجازات من العمل خلال شهر رمضان، بدعوى أن الامتناع عن الأكل والشرب خلال هذه الفترة يشكل «خطراً علينا جميعاً». وكتبت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنغر ستويبرغ في صحيفة «بي تي»: «أدعو المسلمين إلى أخذ إجازة من العمل خلال شهر رمضان لتفادي تداعيات سلبية على بقية المجتمع الدنماركي». وزادت: «أتساءل ما إذا كان فرض ديني بموجب ركن من أركان الإسلام عمره 1400 عام يتوافق مع المجتمع وسوق العمل في الدنمارك في العام 2018». وأضافت أنها تخشى أن يؤثر الصوم على «السلامة والإنتاجية». وتأتي تصريحات الوزيرة بعد بضعة أعوام من الاحتجاجات الدامية التي أثارتها رسوم كاريكاتيرية مسيئة للإسلام والمسلمين.