كشفت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، عن تلقيها إنذاراً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يصل لدرجة تحذير، على العاصمة المقدسة والأجزاء المجاورة لها، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.وأوضحت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة 17:40 اليوم (الاثنين)، وتنتهي عند الساعة 21:00.وناشد الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة كافة قاطني العاصمة المقدسة والقادمين إليها من مواطنين ومقيمين وزوار بيت الله الحرام، توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول وتصريف المياه، وأخذ الحيطة بالابتعاد عن الأجسام المتحركة والتيارات الكهربائية، وعدم القيام بأعمال الصيانة على الأسطح أو الأعمال الإنشائية، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات الجوية.كما نبَّه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مرتادي الطرق، إلى هطول أمطار على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة والطائف.وناشد المركز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم (الاثنين)، مرتادي الطرق أخذ الحيطة والحذر.من جهة أخرى، قال الأمن العام عبر حسابه الرسمي: "نظراً لما تشهده معظم الطرق بمنطقة مكة المكرمة من تقلبات جوية وظروف مناخية مختلفة، فإن القوات الخاصة لأمن الطرق تود من المسافرين الكرام أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة أو التوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق".من جانبها، حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة.