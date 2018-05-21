تواصل قوات الجيش الوطني اليمني لليوم الثالث على التوالي تقدمها الميداني وتخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم شمالي صعدة.وقال مصدر ميداني في تصريح لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش الوطني حررت اليوم (الإثنين) أجزاء كبيرة من سلاسل جبال يفع الصغرى وتباب يزهر، ووادي الثعبان وأجزاء من جبال الحديد في باقم.وأكد المصدر أن المعارك لاتزال على أشدها وسط تقدم كبير تحرزه قوات الجيش الوطني وتواصل تقدمها نحو مركز مديرية باقم حيث باتت تحاصره من كل الجهات.وفي السياق ذاته، شنت مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي غارات مكثفة تستهدف تحركات وتعزيزات ومواقع تتمركز فيها الميليشيا في المنطقة اسناداً لقوات الجيش الوطني.وأسفرت المعارك والغارات عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً وإصابة عدداً كبيراً من العناصر الانقلابية علاوة على تدمير معدات وآليات قتالية لها.وتمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من أسر عدد من العناصر الانقلابية بينهم قيادات ميدانية رفيعة.