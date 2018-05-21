وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم (الإثنين)، إلى مدينة زيوريخ السويسرية للانتظام في المرحلة الخامسة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار زيوريخ الدولي القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا بالنيابة صالح العنزي، ومدير خدمات العملاء بالخطوط السعودية بمطار جنيف عبدالملك المسفر، وإداري المنتخب مصعب العلوان.وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت شكره وتقديره لسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا على حسن الاستقبال وتسهيل كل إجراءات الوصول.وكانت بعثة المنتخب قد غادرت محافظة جدة صباح اليوم على متن طائرة المنتخب الرسمية التي خصصتها «الخطوط الجوية العربية السعودية» لمشاركة المنتخب في كأس العالم.