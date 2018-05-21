أنهت الكلية التقنية بأبها بالتعاون مع الشؤون الصحية في عسير حملة التبرع بالدم لدعم جنود الوطن المرابطين على الحد الجنوبي. وقال وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد بن ردعان الشهري: بلغ عدد المتبرعين 423 متدربا من كافة أقسام وتخصصات الكلية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي كدعم وتضامن لجنود الوطن المرابطين الذين يحمون حدود الوطن الغالي. وأضاف استمرت الحملة لمدة أسبوع بفرع الكلية بحي الموظفين وسط ترتيبات منظمة وجاهزية وبمشاركة أطباء العيادة الطبية بالكلية التي شهدت إقبالا من المدربين والإداريين والمتدربين. وقال عميد الكلية التقنية بأبها الحسين بن سالم آل عثمان، إن الكلية لن تتواني في تقديم الخدمات لأبناء المرابطين والشهداء وتسهيل إجراءاتهم وتقديم كافة الخدمات لهم، مؤكدا أن برنامج «أتقن»، شهد تفاعلا كبيرا من شرائح المجتمع في كافة مراحله، والذي يعتبر إحدى المبادرات التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تزامنا مع هويتها الجديدة لمواكبة رؤية المملكة 2030.