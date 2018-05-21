بعد أيام من موجات الغبار التي تعرضت لها منطقة المدينة المنورة، جاءت الأمطار لتغسل الغبار وتزيد طيبة الطيبة تألقاً.فقد شهدت منطقة المدينة المنورة هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة شملت المدينة المنورة تقريباً بشكل كامل وعدداً من المحافظات والمراكز التابعة لها، وتركزت أغلبها على منطقة طريق الهجرة وشملت أغلب المواقع من المدينة إلى اليتمة والنقيعة (حوالي 90 كم عن المدينة).وقد رافق هطول الأمطار عوالق ترابية خفيفة حدت نسبياً من مدى الرؤية الأفقية، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة، حسب حسان السحيمي أحد المٌهتمين بالطقس والذي يتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة.وكانت هيئة الأرصاد قد أطلقت تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة وبعض القرى والمحافظات الشرقية والجنوبية.يٌذكر أن الأمطار قليلاً ما تهطل على المدينة المنورة في شهر رمضان المبارك، وقد يكون آخر هطول لها قبل سنوات، وقد أكد عدد من الشباب صغار السن أنهم لم يسبق لهم مشاهدة الأمطار تهطل في شهر رمضان خاصة بتلك الغزارة.