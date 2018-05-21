رأس أمير منطقة تبوك رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، اجتماع المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة تبوك البالغ عددها 46 جمعية بالإضافة الى 10 مراكز تنمية اجتماعية، وذلك في قاعة الاجتماعات بالإمارة.وفي بداية الاجتماع هنأ أمير تبوك الجميع بشهر رمضان المبارك منوها بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للجمعيات الخيرية بالمملكة، وأثنى على الجهود التي تبذلها الجمعيات الخيرية بالمنطقة لخدمة الفئات المحتاجة في المجتمع، منوهاً بأهمية تطوير العمل الاجتماعي والخيري.وقال الأمير فهد بن سلطان: «إن على الجمعيات مسؤوليات كبيرة تجاه خدمة الافراد والمجتمع ولا يقتصر دعم الجمعيات على الدعم المادي بل الدعم المعنوي والتشجيعي»، حاثاً الجمعيات عند تقديم برامجها ومشاريعها ان تعرضها بشكل واضح للمستفيد والمتبرع وضرورة ترتيب الأولويات لعمل الجمعيات.وأضاف: «إن عليكم مسؤولية كبيرة في إطلاع المجتمع على أنشطتكم ولابد أن تتواصلون مع المجتمع عن طريق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في طرح الأفكار والمشاريع»، مؤكدا أن العمل الخيري في المملكة والدعم الذي يلقاه لا يوجد له مثيل في العالم.بعد ذلك ناقش أمير تبوك خلال الاجتماع تقريرا عن الجمعيات الخيرية المتخصصة التي تتضمن إنجازات تلك الجمعيات خلال الفترة الماضية ودورها في مساعدة الأسر والأفراد، بالإضافة الى التقارير المالية لتلك الجمعيات.كما ناقش عدداً من الموضوعات التي تم طرحها خلال الاجتماع.وفي ختام الاجتماع دعا الأمير فهد بن سلطان الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.