وقع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان على برنامج تعاون مع وزارة الزراعة الفرنسية لبناء قدرات المملكة للصحة الحيوانية مع وزير الزراعة والأغذية الفرنسي الدكتور ستيفان ترافيز، ويهدف البرنامج لتطوير وتحسين الخدمات المخبرية البيطرية في مختبرات وزارة البيئة والمياه والزراعة.وبعد التوقيع على البرنامج تمت مناقشة أوجه التعاون الثنائي بين الوزارتين. وأكد الجانبان العلاقة الوثيقة بين حكومتي البلدين وفرص التعاون المشتركة. وتمت دعوة الجانب الفرنسي للتعاون مع الوزارة لتحقيق أهداف برامج التحول الوطني وجميع البرامج التي تعنى بتنفيذها الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والاستفادة من الخبرات الفرنسية لتحسين القدرات المحلية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم توقيع الاتفاقية على هامش أعمال الجمعية العمومية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان والمقامة في العاصمة الفرنسية باريس.