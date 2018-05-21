أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض الدكتور ماجد الفراج، خلو جميع العينات التي تم جمعها خلال الأسبوع الماضي من مناطق متفرقة في المنطقة من بقايا المبيدات في الخضروات والفواكه الطازجة.وأوضح الفراج في تصريح له اليوم (الاثنين)، أن الفرق الفنية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بمنطقة الرياض بالتعاون مع أمانة المنطقة والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ تواصل جولاتها التفتيشية على أسواق الجملة للخضار بمدينة الرياض، وأخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية وإرسالها لمختبرات الوزارة؛ للتأكد من سلامتها وجودتها.وأشار إلى أنه تم فحص 112 عينة في قسم المبيدات في الفترة من 6/5 إلى 10/5/2018، من خلال حقن العينة الواحدة على كل من جهاز الكروماتوجرافي السائل (LC/MSMS)، وجهاز الكروماتوجرافي الغازي (GCMSMS)، وقد ثبت خلو العينات المجموعة من أي مبيدات.من جهة أخرى، تقوم الفرق الفنية التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة والتي لديها صفة الضبط القضائي بجولات تفتيشية على المزارع، وتأخذ عينات من المنتجات الزراعية المعدة للتسويق وتفحصها.يُذكر أنه سبق أن أُلزم جميع الموردين بوضع بطاقة تعريفية للمنتج ابتداء من 1/1/2018م لمعرفة مصادر المنتجات الزراعية، وسهولة تعقبها في حال تجاوزها للنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات.‏‫