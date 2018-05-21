التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة اليوم (الإثنين)، مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالله آل الشيخ، يرافقه مدير مركز الملك عبدالله لرعاية الأطفال المعاقين الدكتور زهير ميمني، ومستشار أمين عام جمعية الأطفال المعاقين أسامة الروضان.وقدّم الدكتور الميمني، الشكر لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على دعمه الدائم واهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة، ثمّ تسلّم الأمير عبدالله بن بندر هدية مقدمة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عبارة عن صورة مكتوب عليها عبارات حب ووفاء.