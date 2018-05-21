قامت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية شمال الرياض، يوم أمس الأول، بإغلاق محلات بيع الشيشة والمعسل في نطاقها الإشرافي والواقعة ضمن المخططات السكنية والمخالفة للتعليمات والأنظمة، حيث تم أخذ التعهدات عليهم سابقاً بالإزالة، وبعد انتهاء المهلة المعطاة لهم تمت عملية الإزالة حفاظاً على الصحة العامة.من جهة أخرى، قامت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية شمال الرياض ضمن حملة إزالة التلوث البصري في المدخل الشمالي للمدينة، منذ بدء الحملة، بإزالة 486 مخيماً، و98 مسلخاً عشوائياً، و256 حظيرة مواشي، و455 غرف جاهزة وصنادق، ورفع 6800 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات.وأكدت أمانة منطقة الرياض، أن حملة إزالة التلوث البصري من المدينة مستمرة حفاظاً على نظافة المدينة وجمالها.