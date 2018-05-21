أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها لقرار جمهورية باراغواي نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وقالت إن هذا الإجراء غير القانوني يشكل عملاً استفزازياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذا الإجراء وإن صنع أمراً واقعاً فإنه لن ينشئ حقاً ولن يكتسب شرعية، مطالباً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، مشيراً إلى أن القمة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة في إسطنبول يوم 18 مايو 2018، قررت اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة تجاه الدول التي تعمد إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات.