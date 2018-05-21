أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لعام 1439 فتح باب التسجيل لحملة الشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم لهذا العام 1439.وأوضحت اللجنة أن التسجيل سيكون إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية اعتباراً من الساعة 12 مساء من يوم الخميس 9 رمضان، وحتى الساعة 12 من يوم الأربعاء 15 رمضان حسب تقويم أم القرى، على مدار الـ24 ساعة، وتعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوف لتلك المعلومات.وبينت اللجنة أن نتائج القبول المبدئي سيتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل، وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني.