منعت الجمارك السعودية بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة دخول 363.299 سلعة من منتجات «كفاءة الطاقة»، وذلك خلال الفترة من 1-1-2018م حتى 30-4-2018م.وشملت هذه المنتجات (أجهزة تكييف، غسالات، ثلاجات، إنارة، محركات كهربائية، إطارات)، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الإلزامية لمنتجات كفاءة الطاقة.وأوضحت الجمارك أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر، إذ تعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية ويمنع دخولها إلى المملكة.وحول أعداد تلك المنتجات التي منع دخولها خلال تلك الفترة المشار إليها، بينت الجمارك أنه بلغ عدد ضبط من منتجات الإنارة 292.916 منتجا. ووصلت أجهزة «المكيفات والغسالات والثلاجات» التي منع دخولها إلى المملكة 24.421 منتجا. وبلغ مجموع المحركات الكهربائية 333 محركا كهربائيا، إضافة إلى منع دخول 45.629 منتجا من الإطارات.