انطلقت يوم أمس (الأحد) أنشطة وفعاليات 151 نادياً موسمياً بمختلف المناطق والمحافظات التي تم اعتمادها من قِبل وزارة التعليم أخيراً، بهدف استثمار الموارد والفرص المتاحة لدى المؤسسات التعليمية لتنفيذ فعاليات وأنشطة ترفيهية جاذبة ومشوقة لأكبر عدد من الطلبة، بما يعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لوطنها ومجتمعها، في ضوء رؤية المملكة 2030 واستثمار أوقات الطلبة في الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع.وكشفت وزارة التعليم عن اعتماد 151 نادياً موسمياً في الإجازة الصيفية للعام الحالي 1439هـ، بالإضافة إلى استمرار عمل أندية الحي البالغ عددها 520 نادياً موزعة على 35 إدارة تعليم بمختلف المناطق والمحافظات، لتعمل وفق خمسة مسارات رئيسية لفعاليات المشروع (الترفيهي، والوظيفي، والسياحي، والتطوعي، والتقني)، حيث ستكون فترات التنفيذ على مرحلتين، الأولى من بداية رمضان إلى 16 رمضان، وتستأنف خلال المدة من 10 إلى 28 شوال، وتبدأ المرحلة الثانية من تاريخ 2 ذو القعدة إلى 27 ذو القعدة، وتم رصد ميزانيات تشغيلية لكل نادٍ.