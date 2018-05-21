شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة بجدة اليوم (الإثنين)، توقيع اتفاقات بين وزارة التعليم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن مبادرة تمكين الأسر المنتجة للاستفادة من المقاصف المدرسية «أُسر»، التي يقودها مركز التكامل التنموي بالإمارة.وتستهدف المبادرة، أكثر من 480 أسرة من مختلف محافظات المنطقة للعمل في «أسر» وذلك بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية في محافظات جدة ورابغ والليث وأضم.وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره للقائمين على المبادرة، مشيدا بكل من أسهم في إنجاح هذا المشروع الخيري وذلك ليس غريباً على الإنسان السعودي.وتنص الاتفاقات على تجهيز وتهيئة وتدريب الأسر من خلال دورات تدريبية مكثفة في البرامج التسويقية وإدارة الأعمال، وإيجاد بيئة عمل منتجة وصحية لقطاع التعليم بمنطقة مكة المكرمة، كما ستفيد من المبادرة الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، التي يتم ترشيحها وفق اللوائح والبيانات المطلوبة.وتخدم المبادرة الأسر الضمانية المنتجة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، ما تمكّن الفئات الأشد حاجة من المشاركة الفاعلة والاندماج الكامل في المجتمع، وضمان استقلاليتهم عن طريق دخولهم سوق العمل، إلى جانب إيجاد فرص عمل للمواطنين بتمكينهم من الاستثمار في مجال المقاصف المدرسية من خلال تشغيلها، أو تسويق منتجاتهم لتكون منافذ بيع دائمة، ما لا يتعارض مع الجودة في تقديم خدمات التغذية المدرسية، وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة في المقاصف المدرسية.يذكر أن الأسر المشاركة في المبادرة اندمجت في عدة ورش عمل لتعزيز فن التسويق والتعريف بآليات إدارة المقاصف المدرسية، إضافة إلى ورش عمل ركزت على شرح وإيضاح الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في نقاط البيع، فيما بدأت المبادرة في محافظة جدة قبل نحو عام، شارك فيها 83 أسرة منتجة تولت تشغيل 64 مقصفاُ بمدارس البنات في المحافظة.