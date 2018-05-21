وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الرابع من رمضان 442 وجبة إفطار صائم في مدينة تعز بمحافظة تعز، تستهدف 150 مريضًا في المستشفيات و292 نزيلاً في السجون.كما وزع المركز 830 وجبة إفطار صائم في مديرتي البريقة وخور مكسر بمحافظة عدن، تستهدف 394 نازحًا و 360 مريضًا في المستشفيات و76 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و 500 وجبة إفطار صائم في مديرية عتق بمحافظة شبوة، تستهدف 340 نازحًا و 160 مريضًا في المستشفيات، و 1455 وجبة إفطار صائم في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، تستهدف 175 طالبًا و 500 نازح و 520 مريضًا في المستشفيات و 260 من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 ألف وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، و مأرب،و شبوة، والمهرة، والجوف، وحضرموت، والحديدة، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.