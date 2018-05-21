واسى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر أسرة الحارثي، في فقيدتهم نجاة أحمد اليامي حرم الدكتور فهد جابر الحارثي ووالدة كل من أحمد ومحمد والدكتور زهير وعبدالرحمن والدكتور خالد والدكتورة سعاد والدكتورة إبتسام، وشقيقة عضو مجلس الشورى السابق عبدالرحمن اليامي.وأعرب الأمير عبدالله بن بندر خلال زيارته أمس (الأحد) إلى منزل الأسرة بجدة، عن خالص التعازي، داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويجعل مثواها الجنة ويلهم أهلها الصبر والسلوان.من جهتهم، أعرب ذوو الفقيدة عن بالغ شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وتوافد عدد من الأعيان والمسؤولين إلى مقر العزاء، بمنزل الأسرة خلف مركز آيس لاند بجوار مدرسة جدة المعرفة، لمواساة أسرة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويجعل مثواها الجنة.