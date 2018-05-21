حدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين 12 شرطا للتوصل إلى «اتفاق جديد» مع إيران بينها سحب كل قواتها من سورية مع مطالب أكثر صرامة حول النووي، ووضح حد للصواريخ البالستية والتدخل الإيراني في النزاعات الشرق الأوسطية.



في مقابل ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات في نهاية المطاف. وطالب بومبيو حلفاء واشنطن ب«الدعم»، وخصوصا الأوروبيين، رغم انه حذرهم من أن الشركات التي ستقوم بأعمال في إيران في قطاعات تحظرها العقوبات الأمريكية «ستتحمل المسؤولية».



وقال بومبيو اليوم إن الولايات المتحدة ستفرض "أقوى عقوبات في التاريخ" على القيادة الإيرانية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.