أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم (الإثنين)، منخفضًا 21.63 نقطة ليقفل عند مستوى 7996.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 79 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 104شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات تكوين، والبحر الأحمر، ووفا للتأمين، وجازادكو، والأحساء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنعام القابضة، وأمانة للتأمين، ومجموعة السريع، والأبحاث والتسويق، والباحة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.54% و 5.67%.فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وتكوين، ودار الأركان، وكيان السعودية، والخضري هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، والراجحي، وتهامه، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 27.80 نقطة ليقفل عند مستوى 3083.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 72 ألف سهم تقاسمتها 240صفقة.