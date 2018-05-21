صرح المتحدث باسم حرس الحدود أنه في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، فقد تم بتوفيق الله خلال الفترة من 20/ 8 / 1439هـ وحتى 3 /9 / 1439هـ، إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1,117) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (30) شخصاً بينهم (13) أثيوبيا و (6) صوماليين و (11) يمنيا، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، وقد تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.وأكد المتحدث أن رجال حرس الحدود سيتصدون، بعون الله وتوفيقه وبعزيمة عالية‏، لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع أمام كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.