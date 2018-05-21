وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الرابع من رمضان 648 وجبة إفطار صائم في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، تستهدف 158 نازحًا و 490 مريضًا في مستشفيات المديرية.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 ألف وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن ، مأرب ، شبوة ، المهرة، الجوف ، حضرموت، الحديدة ، البيضاء، أبين، تعز، لحج، الضالع، صنعاء.كما وزع مركز الملك سلمان 860 وجبة إفطار صائم في مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير و تريم بمحافظة حضرموت، تستهدف 320 نازحًا و 465 مريضًا و60 طالبًا و15 من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعًا.