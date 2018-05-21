أصدرت محكمة بحرينية الاثنين أحكاما بالسجن وسحب الجنسية بحق تسعة أشخاص دينوا بتشكيل "خلية إرهابية"، بينما أيّدت محكمة التمييز حكما بإعدام شخصين في قضية مهاجمة دورية عسكرية.وتراوحت أحكام السجن في القضية الأولى التي تعود إلى العام 2016 بين ثلاث سنوات و15 سنة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.وفي القضية الثانية، أيّدت المحكمة إعدام شخصين وحبس عشرة آخرين لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات والمؤبد بعدما ثبّتت إدانتهم بمهاجمة الدورية العسكرية في 2016 ما أدى إلى مقتل السائق وإصابة عنصرين.