استبعد مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم خولن لوبيتيغي الاثنين مهاجم تشلسي الإنكليزي الفارو موراتا من التشكيلة التي تشارك في كأس العالم بروسيا من 14يونيو حتى 15 يوليو.



واعلن لوبيتيغي في مؤتمر صحافي قائمة من 23 لاعبا ضمت ستة مهاجمين هم ايسكو واسنسيو ولوكاس فاسكيز وياغو اسباس ورودريغو مورينو ودييغو كوستا.



وباستثناء استبعاد موراتا، لم تشهد تشكيلة إسبانيا أي مفاجآت تذكر بوجود ابرز الأسماء المرشحة للمشاركة في المونديال وهم فضلا عن المهاجمين، الحارس دافيد دي خيا وجيرار بيكيه وسيرخيو راموس وسيرجيو بوسكتس واندريس انييستا الذي ودع للتو فريقه برشلونة بعد 22 موسما في صفوفه.



وتطرق لوبيتيغي الى استبعاد موراتا بالقول "من المؤكد انه امضى فترة نهاية موسم صعبة، وكان من الممكن ان يكون معنا، لكن الأخرين اقنعونا اكثر، هذا كل شيء".



وتابع "أنها أوقات صعبة، خاصة بالنسبة إلى اللاعب الذي استبعد عن المونديال. انه امر غير جيد للاعب يستحق المشاركة، والذي كان غالبا معي واعرفه تماما، واكن له تقديرا شخصيا كبيرا، لكنني قمت بخياراتي".



وعبر موراتا (23 مباراة دولية سجل فيها 13 هدفا) بدوره على موقع تويتر بعد إعلان التشكيلة متوجها إلى زملائه اللاعبين قائلا "حظا سعيدا في المونديال! سأدعمكم واشجعكم حتى النهائي كالمعتاد!".



وأشار لوبيتيغي إلى انه سيضم إلى التشكيلة سبعة شباب للمشاركة في التدريبات بانتظار انضمام لاعبي ريال مدريد الذي يلتقي ليفربول الإنكليزي السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف.



وتلتقي إسبانيا وديا مع سويسرا في 3 يونيو في فياريال، ثم مع تونس في 9 منه في كراسنودار بروسيا.



وتلعب إسبانيا في مونديال روسيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم جارتها البرتغال وايران والمغرب.



وخرج منتخب إسبانيا من الدور الأول في مونديال البرازيل 2014، بعد أربعة أعوام على إنجازه بإحراز لقبه العالمي الأول في مونديال جنوب أفريقيا 2010 بهدف لانييستا في مرمى هولندا.



تشكيلة الـ23 لاعبا:



- للمرمى (3): بيبي رينا (نابولي الإيطالي)، دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، كيبا اريسابالاغا (أتلتيك بلباو)



- للدفاع (8): داني كارفاخال وسيرخيو راموس وناتشو (ريال مدريد) والفارو اودريوسولو (ريال سوسييداد) وسيزار اسبيليكويتا (تشلسي الإنكليزي) وجيرار بيكيه وجوردي البا (برشلونة) وناتشو مونريال (أرسنال الإنكليزي)



- للوسط (6): اندريس انييستا وسيرجيو بوسكيتس (برشلونة) وساول نيغويز وكوكي (اتلتيكو مدريد) وتياغو الكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني) ودافيد سيلفا (مانشستر سيتي الإنكليزي)



الهجوم (6): ايسكو وماركو أسنسيو ولوكاس فاسكيز (ريال مدريد) وياغو اسباس (سلتا فيغو) ودييغو كوستا (اتلتيكو مدريد) ورودريغو مورينو (فالنسيا).



