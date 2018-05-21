تشارك جامعة الطائف، ممثلة بنادي عشائر الجوالة بعمادة شؤون الطلاب، في معسكر الخدمة العامة لموسم العمرة بمكة المكرمة، خلال شهر رمضان الكريم للعام الحالي 1439هـ.



وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر بن معيض البقمي، أن الجامعة تشارك في المعسكر ممثلة بـ35 جوالاً يشاركون في تنظيم وإدارة الحشود المتواجدة في الحرم المكي الشريف، ومساعدة الزوار والمعتمرين في قضاء مناسكهم بيسر وسهولة.



وأكد الدكتور البقمي أن مشاركة الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن خلال مواسم العمرة والحج تأتي في إطار تعزيز برامج العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لطلاب الجامعة، وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع والوطن وكذلك نحو ضيوف بيت الله الحرام.



من جانبهم أعرب طلاب نادي الجوّالة بجامعة الطائف عن سعادتهم بالعمل الذي يؤدونه في خدمة ضيوف الرحمن راجين من الله أن يوفقهم في مهماتهم الموكلة إليهم وأن يتقبل منهم عملهم. كما سألوا الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة التي سخرت الإمكانات كافة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.