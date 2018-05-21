قال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي للصحفيين اليوم الاثنين إن الصندوق يعتزم بحث سبل زيادة الاستثمارات السعودية في روسيا مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.وذكر ديمترييف في مؤتمر عبر الهاتف أن الصندوق ينوي أن يقترح على الحكومة أن تزيد ديونها المحلية لتمويل مشروعات بنية تحتية.وأضاف أن مستوى الدين الحكومي في روسيا منخفض نسبيا وأن زيادته قد تسهم في تحقيق أهداف سياسة الرئيس فلاديمير بوتين.وتحتاج روسيا لإنفاق ما لا يقل عن ثمانية تريليونات روبل (128.7 مليار دولار) على مدى السنوات الست القادمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي وردت في مراسيم جديدة وقعها بوتين بعد تنصيبه لفترة رئاسة جديدة في بداية مايو.