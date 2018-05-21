أوقفت فرق دوريات الأمن بالعاصمة الرياض ثلاثة أحداث من الجنسية السورية لضلوعهم في ارتكابهم عدد من جرائم السرقة من المحلات التجارية والنشل.



وأوضحت شرطة منطقة الرياض في بيان لها اليوم (الإثنين) بأن فرق دوريات الأمن تمكنت وخلال أداء مهامها الميدانية بحي النسيم شرق العاصمة الرياض، من تحقيق الاشتباه بمركبة نوع (التيما) تسير بدون لوحات يستقلها ثلاثة أحداث يحملون الجنسية السورية، وعند استيقافهم حاولوا الفرار فتم ضبطهم بعد متابعتهم وتضييق الخناق عليهم.



وقالت بأن عثر بحوزتهم على اللوحات العائدة للمركبة وسلاح أبيض نوع (ساطور) ومجسم لسلاح ناري نوع (مسدس)، وتبين ضلوعهم خلف ارتكاب عددٍ من الحوادث تنوعت بين السرقة من المحلات التجارية والنشل، مؤكده بأنه جرى إيداعهم دار الملاحظة الاجتماعية، وإشعار فرع النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.