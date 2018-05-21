عرّف المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، «شركات خدمات الطاقة» بأنها شركات متخصصة بالاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة من خلال تدقيق الطاقة أو مشاريع إعادة تأهيل كفاءة الطاقة في المباني، كما تستثمر أيضاً في رفع كفاءة الطاقة بالمصانع.ويضطلع المركز بجهود كبيرة في مجال تنظيم ومراقبة سوق شركات خدمات الطاقة في المملكة العربية السعودية، بالتتنسيق والتوافق مع الجهات الحكومية المختصة حيث عمل بالتعاون مع هذه الجهات على تنظيم عملية الاستثمار في هذا المجال، وتم تنفيذ جميع الممكنات اللازمة لتفعيل سوق شركات خدمات الطاقة بالمملكة وفق المعايير العالمية وذلك من خلال:1-تأسيس لجنة لترخيص واعتماد شركات خدمات الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة مكونه من الجهات ذات العلاقة (وزارة التجارة والاستثمار، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عضو مستقل خبير بمجال كفاءة الطاقة )، حيث تمثل هذه اللجنة المرجعية لمقدمي الخدمة والمستفيدين منه.2-مراجعة وتصنيف وإدراج الأنشطة التجارية لكفاءة الطاقة ضمن دليل الأنشطة الوطني بوزارة التجارة (ايزك 4).3-تأسيس الدليل الوطني للقياس والتحقق الذي ينظم العلاقة بين الشركات والمستهلكين ويوضح آلية احتساب الوفر والخيار المناسب لتنفيذ المشاريع وسبل القياس والتحقق.وتم تصنيف التراخيص التي تقدمها لجنة لترخيص والاعتماد بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة والأنشطة التجارية الخاصة بكفاءة الطاقة، إلى ثلاثة أنواع كل نوع يتيح للشركات ممارسة أنشطة تجارية محددة، وذلك بعد استيفائها للشروط والمتطلبات الفنية اللازمة بناء على نطاق عمل هذه الشركات كالتالي:النوع الأول: ترخيص شركات تدقيق كفاءة الطاقة:وتعمل هذه الفئة من الشركات على إجراء التدقيق لمراجعة الاستهلاك بشكل كامل وتحديد فرص الوفر بالطاقة حسب المعايير الفنية المعتمدة بالدليل الوطني للقياس والتحقق، وتقديم الحلول الممكنة والتوصيات التي تحقق الوفر في الطاقة من خلال ممارسة الأنشطة التجارية التالية:-مراجعة البيانات وتدقيق المباني-تقديم خدمات القياس والتحقق من الطاقةالنوع الثاني: ترخيص شركات خدمات كفاءة الطاقة:تعمل هذه الفئة من الشركات على نطاق أوسع حيث تعمل في مجال الأنشطة الخاصة بتدقيق الطاقة المذكورة سابقاً، وتعمل أيضاً على تنفيذ الحلول من خلال مشاريع إعادة التأهيل من خلال ممارسة الأنشطة التجارية التالية:-إدارة مشاريع كفاءة الطاقة-تقديم خدمات التصميم الهندسي لمعايير كفاءة الطاقةالنوع الثالث: ترخيص شركات هندسة الطاقة:تعمل هذه الفئة من الشركات على تدقيق الطاقة بخطوط الإنتاج في مصانع البتروكيميكال والستيل والسمنت وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة فيها من خلال مزاولة الأنشطة التجارية:-تقديم خدمات مراجعة تصميم الطاقة.-مراجعة البيانات والتدقيق في المنشآت الصناعية..وحول متطلبات ترخيص الأنشطة التجارية لكفاءة الطاقة للراغبين بالاستثمار فيها أوضح المركز أن متطلبات الترخيص تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية:·الخبرات السابقة للشركة في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة (ويتطلب 3 مشاريع سابقة في الثلاث السنوات الماضية).·الموظفين ويتطب وجود موظف واحد على الأقل يحمل شهادتين من الشهادات الاحترافية التالية: (مدير طاقة معتمد أو اخصائي قياس والتحقق أو اخصائي تدقيق طاقة) حسب نوع الترخيص.·الأجهزة ( يتطلب توفر قائمة من أجهزة تدقيق الطاقة وأجهزة القياس والتحقق )·الملائة المالية ( يتطلب وجود اثبات الملائة المالية للتأكد من قدرتها على تنفيذ المشاريع ).وأوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) مراحل الحصول على ترخيص شركات خدمات الطاقة، التي تتمثل في:المرحلة الاولى (التسجيل و تقديم الطلب وتسديد الرسوم ).المرحلة الثانية ( مراجعة الوثائق والتحقق منها وتقييم الطلب فنياً والتوصية ).المرحلة الثالثة (تصويت لجنة الترخيص واصدار القرار )في حال الموافقة يتم اصدار خطاب الموافقة المبدئية الكترونياً، ليتمكن مقدم الطلب من إصدار السجل التجاري وتقديمه للمركز ورفعه على البوابة الالكترونية لإصدار الترخيص النهائي واستلامه الكترونياً.وفيما يخص الدليل الوطني للقياس والتحقق أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أنه دليل وطني تم اعتماده بناء على المعايير العالمية في مجال القياس والتحقق حسب البروتكول العالمي للقياس والتحقق IPMVP، حيث ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة ( الشركات ) والمستفيدين من الخدمة ( المستهلكين ) ويحتوي على:·تعريف عن المفاهيم الأساسية في القياس والتحقق لمشاريع كفاءة الطاقة وطريقة حساب الوفر.·الخيارات الأربعة للقياس والتحقق وطريقة اختيار الأسلوب الأنسب للقياس والتحقق الذي يعتمد ( نوع المبني ونمط الاستهلاك فيه، كمية الاستهلاك، كلفة الاستثمار، وفترة الاسترداد).وعن الطريقة التي يُمكن للمستهلك بها ضمان تحقيق الوفر، أوضح المركز أنه يتم احتساب الوفر بالطاقة بعد اعتماد خط الأساس وتحديد كمية الوفورات التي يمكن تحقيقها بعد التنفيذ من خلال إجراء قياس الاستهلاك قبل التنفيذ وطرحه من نسبة الاستهلاك بعد تنفيذ الحلول، ويمكن للعملاء لهذه الشركات التحقق من الوفر الفعلي إما من خلال مراجعة نتائج القياس والتحقق للشركة المنفذة أو الاستعانة بطرف ثالث (شركة متخصصة بالقياس والتحقق ).واستعرض المركز مراحل تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة، التي تشمل:·زيارة أولية للمبنى لتحديد نوعه ونمط الاستهلاك فيه.·جمع وتحليل بيانات الاستهلاك في المبنى وإجراء التدقيق وتحديد فرص الوفر والحلول الممكنه وزمن الاسترداد والعائد الاستثماري·اعداد خطة القياس والتحقق لألية التحقق من الفورات بالطاقة.· تنفيذ المشروع و وتنفيذ حلول الوفر الممكنه.·إعداد تقرير القياس والتحقق للتأكد من تحقيق الوفر المتفق عليه.·اجراء الصيانه والتشغيل حتى انتهاء مدة المشروع.وحول مستقبل سوق شركات خدمات الطاقة التي تشجع المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في الأنشطة التجارية لكفاءة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) أن ذلك يحقق عدداً من المزايا النسبية، ومنها:·توفر فرص استثمارية بمشاريع إعادة التأهيل لنحو 260 ألف مبنى حكومي والتي ستنفذها الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة.·زيادة الطلب من القطاع الخاص والاهتمام بالبحث فرص التوفير في الطاقة من خلال تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل لمنشآتهم لرفع كفاءة استهلاكها.·زيادة الطلب في القطاع الصناعي على تحقيق متطلبات تحسين معايير كفاءة استهلاك الطاقة في خطوط الإنتاج بمصانع الاسمنت والستيل والبتروكيمكال.·سيخلق سوق شركات فرص عمل جديدة وجاذبه للشباب السعودي المؤهل من مهندسين واداريين وفنيين.