نفذت أمانة الطائف من خلال فرق الرقابة بالإدارات الاشرافية في وكالة الخدمات، ومراقبي 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية (بلدية شرق الطائف الفرعية، بلدية غرب الطائف الفرعية، بلدية شمال الطائف الفرعية، بلدية جنوب الطائف الفرعية، بلدية الشفا الفرعية، بلدية الهدا الفرعية، بلدية السيل الكبير الفرعية، بلدية السيل الصغير الفرعية، بلدية الطائف الجديد الفرعية، بلدية العطيف الفرعية، مكتب الخدمات البلدية بعشيرة)، الحملة الرقابية الصحية المكثفة تحت شعار «غذاؤكم أمانة»، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية، وتستمر الحملة طوال شهر رمضان المبارك لمتابعة أكثر من 9 آلاف مرفق تجاري بالمحافظة، تمارس نشاط بيع واعداد وتداول الاغذية والمشروبات الرمضانية بمختلف أنواعها.



وأكد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على كافة الوكالات والبلديات المرتبطة (بلديات محافظات تربة، الخرمة، رنية، المويه، ميسان، وبلديات المحاني، قيا، بني سعد، القريع بني مالك، ظلم) والبلديات الفرعية بالمشاركة الفعالة في الحملة التي تستهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتشجيع المطاعم والمجمعات الاستهلاكية التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية على مستوى المحافظة.



يذكر أن الحملة الرقابية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات في محلات تعبئة وبيع التمور والمخابز ومعامل الحلويات والمعجنات والملاحم والمطاعم والمطابخ ومراكز التموينات الغذائية والمرافق التابعة لمحطات الوقود والبسطات الرمضانية ومحلات بيع العصائر ومحلات بيع الحلويات والمكسرات.