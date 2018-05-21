دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي تطبيق «أسعفني»، لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية عبر الهواتف الذكية بستة لغات مختلفة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ، ويوفر أيضا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ للجهات الإغاثية الأخرى، وإمكانية إنشاء معلومات عن التاريخ الطبي. ويدعم التطبيق أيضا المستخدمين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة من الصم والبكم، لتقديم البلاغات من خلال إرسال رسالة استغاثة أو طلب الخدمة الإسعافية دون الحاجة إلى إجراء أي مكالمة مع غرفة العمليات.ويأتي هذا التطبيق في إطار الجهود المبذولة من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي، لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لمحتاجيها ولضمان سرعة الوصول للحالات الطارئة في حال الحاجة للخدمة الإسعافية، وزيادة دقة تحديد الموقع كما أنه يمكن لمستخدم التطبيق ارسال رسالة استغاثة عاجلة في حالات الطوارئ القصوى، لكل من الهلال الأحمر والأشخاص المقربين له عن طريق خدمة الرسائل القصيرة SMS.