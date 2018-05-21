سجل الدولار أعلى مستوى في خمسة أشهر بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الاتفاق على تعليق التهديدات المتبادلة مع الصين بفرض رسوم على الواردات.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، متجاوزا مستوى 94 لأول مرة منذ أواخر ديسمبر 2017.وارتفع الدولار في الأسابيع الأخيرة في حركة مفاجئة للأسواق، ليزيد 5.4 بالمئة فيما يزيد قليلا عن شهر. وهذا أكبر مكسب للعملة الأمريكية منذ الربع الأخير من 2015 حين كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يستعد لأول زيادة لأسعار الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.ودفع تحسن الاقتصاد الأمريكي مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من البنوك المركزية الأخرى التي أحجمت عن إنهاء سياسة الدعم المقدم لاقتصاداتها. وأثر ذلك على أسواق العملة لاسيما بالنسبة لليورو والجنيه الاسترليني.ونزل اليورو نصف بالمئة خلال اليوم إلى 1.1724 دولار، إذ امتد الاتجاه النزولي للسندات الإيطالية إلى أسواق السندات الأخرى بالدول الواقعة على أطراف أوروبا.وهبط الاسترليني نصف بالمئة إلى 1.3412 دولار، وهو أقل مستوى منذ 28 ديسمبر، مع ترقب الأسواق بيانات هذا الأسبوع قد تحدد ما إذا كان بنك انجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام.