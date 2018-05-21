أكمل ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل من خلال شركة ساسرف شحن 420 مليون طن متري ومناولة 10000 سفينة، دون حوادث وذلك عبر منصات الميناء، المجهزة بإمكانات متطورة وأرصفته المميزة وأنظمة السلامة المتكاملة.وأكد مدير عام الميناء عدنان بن مهنا المعيبد، أهمية دور الميناء والخدمات التي يقدمها في شتى المجالات المنوطة به، سواءً التشغيلية والبحرية واللوجستية وتوفير وسائل السلامة البحرية.وأضاف أن الهيئة العامة للموانئ تمكنت سابقاً وتعمل حالياً على توفير الكوادر المتخصصة لتقديم خدمات الإرشاد البحري للسفن بمهارات متقدمة وفي مجال المراقبة البحرية والأعمال التشغيلية.