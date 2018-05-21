اطلق النادي الأدبي الثقافي بالطائف أمس (الأحد)، فعالياته الثقافية بمعرض تشكيلي بعنوان (ألوان رمضانية)، ضمن فعاليات الليالي الرمضانية.وبين رئيس النادي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد، أن الفعاليات الثقافية تتضمن معرضا تشكيليا، يضم العديد من الألوان الرمضانية التي يقيمها النادي، خلال شهر رمضان المبارك بحضور عدد من مثقفي ومبدعي الطائف بمشاركة أكثر من 20 فنان وفنانة من جماعة فرقد الإبداعية بالنادي. وقدم التشكيلي ماجد الراسم رئيس جماعة فرقد التشكيلية، شرحا عن الأعمال المعروضة اتسمت بتعدد مدارسها الفنية كالسوريالية والواقعية والتجريدية والتكعيبية والتجريبية.