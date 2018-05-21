بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس اليمني، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس هادي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.