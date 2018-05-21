بدأت اليوم في جنيف أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للصحة العالمية، بمشاركة وفود من 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية. ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماعات وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.وتناقش هذه الدورة برنامج عمل منظمة الصحة العالمية للفترة من 2019 إلى 2023، والاستجابة والتأهب في مجال الصحة العامة، بالإضافة إلى مناقشة تقرير مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وتقديم الدعم والمساعدة التقنية المتعلقة بصحة السكان في الأرضي المحتلة. كما تناقش عدد من القضايا ومنها الصحة والبيئة والتنوع البيولوجي والتغير المناخي، وتعزيز الاستجابة العالمية لآثار تلوث الهواء، ومعالجة النقص العالمي في الأدوية واللقاحات وإتاحتها، والقضاء علي السل، وصحة المرأة والطفل والمراهق، والتأهب لمواجهة الانفلونزا الجائحة.ويعقد وزراء الصحة العرب علي هامش أعمال الجمعية العامة للصحة العالمية اليوم اجتماعًا تنسيقيًا للتشاور في القضايا المطروحة المطروحة على جدول أعمال الدورة.