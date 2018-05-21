اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، طفلاً فلسطينيًا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنىية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل ساري محمد ساري طقاطقة، بعد دهم منزل والده وتفتيشه. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع شرقا، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها دون أن يبلغ عن اعتقالات.من جهة أخرى فتحت زوارق الاحتلال الحربية، اليوم (الإثنين)، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل غرب مدينة غزة. وأوضحت مصادر محليه وشهود عيان في غزة أن زوارق الاحتلال، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وبشكل متفرق اتجاه الصيادين في بحر غزة، قبالة سواحل السودانية، فيما لم يبلغ عن إصابات بين الصيادين.