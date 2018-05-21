اطلقت وزارة الصحة خدمة جديدة لحماية منسوبيها من أي إعتداءات داخل منشآتها، من خلال خدمة «تحمينا نحميك»، حرصاً منها بالحفاظ على حقوق وسلامة منسوبيها، خاصة ممن يعملون في مواجهة الجمهور كالممرضين والممارسين الصحيين والأطباء، ضد أي شكل من أشكال الاعتداءوالعنف سواءً كانت اللفظية أو الجسدية.



حيث وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، رسائل الإلكترونية لجميع المنسوبين طمئنهم من خلال على الوضع الصحي للممرض المعتدى عليه (رولاندو باتوبو)، ما تعرض إليه من اعتداء وتهجم يتنافى مع الأخلاقيات والدين، موضحاً بأن خدمة «تحمينا نحميك» من خلال هيئة التخصصات الصحية، والتي توفر لهم الدعمالقانوني اللازم عند مواجهة أي قضية ضد من يعتدي عليهم. مشدداً بضرورة الإبلاغ عن حوادث الإعتداء أو المضايقات عبر الإتصال بمركز إتصال الموظفين على الرقم (920009080)



مبيناً أن الوزارة قد عملت مع الجهات الختصة لتجريم مثل هذه الأفعال وإيقاع أقصى العقوبات على المعتدين التي تصلالى سجن 10 سنوات وإلىغرامة 1،000،000 ريال بحقمن يرتكبها، وقد سبقصدور أحكام ضد بعض المعتدين.