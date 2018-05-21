نزلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام الدولار الذي تجاوز 4.55 ليرة اليوم (الاثنين)، متأثرة بارتفاع العملة الأمريكية ومخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح معدل التضخم القابع في خانة العشرات.وخسرت الليرة نحو 16.5 بالمئة منذ بداية العام، مما يجعلها واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء. وبلغت العملة التركية 4.5480 ليرة للدولار بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، بعدما لامست مستوى منخفضا جديدا عند 4.5693 ليرة. ولامس الدولار أعلى مستوياته أمام سلة من العملات في نحو خمسة أشهر.ويترقب المستثمرون ليروا ما إذا كان هبوط الليرة سيدفع البنك المركزي لاتخاذ إجراء مبكر، ورفع أسعار الفائدة قبل اجتماعه التالي المقرر في السابع من يونيو.