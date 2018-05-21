توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك، وكذلك يتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.