أصدرت إدارة نادي الإتحاد اليوم (الإثنين) بيانا توضح فيه مستقبل مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا وماحصل أثناء مفاوضته لتجديد عقده.وكشف البيان رفض المدرب تجديد عقدة مع الفريق بالرغم من توفير رئيس النادي نواف المقيرن كافة مستحقاته المالية دون تأخير.وقالت في البيان: "من مبدأ الشفافية والوضوح مع الجماهير الاتحادية يوضح المركز الاعلامي أخر مستجدات العلاقة مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا على النحو التالي: - قامت الادارة بتوفير كافة السبل لاستمرار المدرب مع الفريق في الموسم المقبل وتلبية طلباته من جانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ نواف بن ناصر المقيرن بالتنسيق مع المدير التنفيذي لادارة كرة القدم بالنادي الاستاذ خميس الزهراني.- من باب تأكيد الرغبة في استمراره مع الفريق قام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ نواف بن ناصر المقيرن بتسليم المدرب كافة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي من حسابه الشخصي.- ورغم كل هذه الجهود والحرص على الاستقرار الفني للفريق؛ تلقت إدارة النادي اليوم رد وكيل أعمال المدرب بعدم رغبة المدرب خوسيه لويس سييرا في الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.وعليه يؤكد مجلس الإدارة للجماهير الاتحادية الوفية بأن ناديها عرف طول مسيرته بأنه من يصنع المدربين والنجوم وسيتم العمل على البحث عن جهاز فني كفؤ قادر على بناء فريق بطل لتحقيق تطلعاتنا جميعا لصنع مستقبل نادينا واستمرار أمجاده مثمنا المجلس موقف معالي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي بن عبدالمحسن ال الشيخ بعد إعلانه تكفله بعقد المدرب المقبل لقيادة الفريق مؤكدا المجلس ان هذا الموقف من معاليه هو امتداد لدعمه لنادي الاتحاد وكافة اندية الوطن".