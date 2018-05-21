عانت الأندية السعودية خلال السنوات الماضية من ديون مالية هددت بعضها بالهبوط وأخرى بحسم نقاط، ولم تقف سوء إدارة التعاقدات وحدها سبباً لتلك الديون بل تسبب فيها أيضا سوء التدبير من قبل إدارات الأندية، إضافة إلى تخلي أعضاء الشرف عن مساندة أنديتهم وأسباب أخرى، وإليكم أهم 8 أسباب أدت إلى تراكم ديون الأندية:

1/ اقتراض بعض إدارات الأندية وعجزها عن تسيير أمورها.



2/ ضعف دعم أعضاء الشرف.



3/ المبالغة الكبيرة في قيمة التعاقدات مع اللاعبين المحليين والأجانب.



4/ زيادة مصاريف الاحتراف وسوء تصرف هذه الأندية ماليا.



5/ ضعف إدارة الحسابات المالية في الأندية وعدم التوازن بين الإيرادات والنفقات.



6/ عدم الالتزام بإصدار ميزانية الأندية بشفافية.



7/ ضعف رقابة اتحاد الكرة.



8/ عمولات الوسطاء في التعاقدات.