وصف عضو الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبق ابراهيم بن عبدالعزيز الناهض توجيه ولي العهد في سداد كافة الديون الخارجية للأندية الرياضية السعودية بالقرار التاريخي، قائلاً:" لا عذر للأندية بعد اليوم ، فقد تم إزالة عقبة كبيرة كانت تقف عائقا أمام الأندية".



وأضاف: بعد هذا القرار والسداد لكافة الديون يملك المستشار ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ قرار تفعيل المادة 28 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية اعتبارا من الموسم القادم، والتي تنص وبشكل قانوني على أن "يتولى مجلس الإدارة جميع شؤون النادي ويكون مسؤولا مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي بما في ذلك تسوية الحقوق والالتزامات المترتبة على مخالفته أحكام هذه اللائحة أو القرارات أو التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة أو تجاوزه ميزانية النادي وما يلحق بها من اعتمادات مالية إضافية خلال فترة توليه إدارة النادي وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملها عن الأعمال المشار إليها ويكون كل عضو في مجلس الإدارة مسؤولا مسؤولية تضامنية عن كل القرارات التي اتخذها وأضرت بمصالح النادي ماليا ونحوه".



وأشار إلى أن ذلك يضمن سلامة جميع التعاملات المالية في الأندية الرياضية سواء في التعاقدات الخارجية أو الداخلية، وكذلك نطمئن على قيمة عقود الرعاية للأندية.