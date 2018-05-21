أعلنت ‏إمارة منطقة مكة المكرمة أمس (الأحد)، سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في المسجد الحرام، دون وقوع أي إصابات كون الرافعة خارج مناطق الصلاة وممرات المعتمرين والزوار.وعلمت «عكاظ» أن الرافعة ذات العجلات المتحركة (8 عجلات) سقطت في الجهة الخلفية للمروة في منطقة خارج وجود المعتمرين والزوار والمصلين، وتفصلها حواجز خرسانية ويمنع الدخول لها كونها منطقة عمل. وزادت «المصادر» أن الحمولة الزائدة تسببت في سقوط إحدى الأذرعة، وبالتالي سقوط الرافعة باتجاه الحمولة، وتمت الاستعانة برافعة أخرى وإعادتها إلى وضعها السابق.من جهتها، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنه في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر أمس (الأحد) حدث انحراف بذراع رافعة صغيرة متحركة (وانش) عن مسارها وسقوطها بسبب حمولة زائدة في منطقة عمل معزولة بالقرب من باب 160 بالتوسعة السعودية الثالثة من الخارج ولم تسجل أي إصابات سوى إصابة السائق بإصابات طفيفة.