استبعدت اللجان الوطنية لرعاية السجناء النظر في ملفات الدين الناشئ عن جرم، كالمال المسروق، أو المختلس، أو الشيك دون رصيد، أو غسل الأموال. وقال رئيس اللجنة الوطنية (تراحم) في حائل منصور العمار لـ«عكاظ» إن هناك شروطاً يجب أن تنطبق على السجناء لحملة «تفريج كربة» للعام الحالي. وذكر أن وجود المدين موقوفاً أكثر من 60 يوماً للمطالبات البالغة 100 ألف ريال فأقل، و90 يوماً للمطالبات التي تزيد على 100 ألف ريال يعد شرطاً أساسياً. وأضاف أن من الشروط أن لا يكون الدين ناشئاً عن جرم (كالمال المسروق أو المختلس)، وأن الأولوية في سداد الدين تكون للنزيل السعودي إذا كان الدائن سعودياً، ثم للنزيل السعودي إذا كان الدائن غير سعودي، ولرب الأسرة قبل الأعزب، وكبير السن قبل الصغير. (تفاصيل ص؟)