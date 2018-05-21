استبشر الوسط الرياضي بدعم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للأندية السعودية وتسديد كافة الديون الخارجية، وأكد عددٌ من الإعلاميين أن الموسم الرياضي القادم سيشهد نقلة تطويرية على الصعيد الفني والإداري.



وتوقع الإعلامي وليد الفراج أن مبلغ الدعم سيتجاوز المليار و277 مليون ريال وهو أكبر دعم للأندية والرياضة السعودية، أنقذ من خلالها ولي العهد المشهد والسمعة الدولية الرياضية، وأيضا تهدف إلى تنفيذ رؤية 2030 في تحضير الأندية للخصخصة وإغلاق ملف المديونيات وتطوير مستوى الحكام وتطوير الموسم المقبل بشكل عالمي.



وقال الاعلامي الرياضي دباس الدوسري، إن ولي العهد ‏أنقذ الوطن من المؤامرات التي تحاك ضده خارجيا، وقاد حركة التصحيح داخليا، بشعار السعودية أولا، ولم ينس الشباب والرياضة.



وأكد رئيس نادي النصر سعود آل سويلم أن هذا اليوم يوم تاريخي للرياضة السعودية يجسده قرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتسديد جميع الديون الخارجية للأندية حيث سيساعد هذا القرار الكثير من الاندية على الوفاء بالتزاماتها مستقبلاً.



فيما قدم الكابتن ياسر القحطاني شكره لولي العهد وأضاف: إن هذه القرارات ليست غريبة على رجل قال "طموحنا عنان السماء".



فيما وصفه الإعلامي عادل عصام الدين ‏ باليوم التاريخي للرياضة السعودية، وقال: إنه أقوى دعم مادي ومعنوي للرياضة السعودية .