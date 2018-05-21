أكد وزير وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الاعتداء على الممرض "رولاندو باتوبو" يتنافى مع الأخلاقيات والدين، مشددا على حرص والتزام الوزارة بالحفاظ على حقوق الممرضين والممارسين الصحيين وسلامتهم ضد أي شكل من أشكال الاعتداء والعنف سواءً كانت لفظية أوجسدية.وقال الربيعة في رسالة لمنسوبي الوزارة من ممرضين وممارسين صحيين:" نراقب حالة زميلنا رولاندو باتوبو بعد ما تعرض إليه من اعتداء وتهجم، وأطلقنا خدمة "تحمينا نحميك" من خلال هيئة التخصصات الصحية والتي توفر لكم الدعم القانوني اللازم عند مواجهة أي قضية ضد من يعتديعليكم، لذا لا تترددوا في إبلاغنا عبر الإتصال بمركز إتصال الموظفين على الرقم (٩٢٠٠٠٩٠٨٠) في حال تعرضكم لأي مضايقة".وأضاف :"عملنا أيضاً مع الجهات المختصة لتجريم مثل هذه الأفعال تجاهكم وإيقاع أقصى العقوبات التي تصل الى سجن ١٠ سنوات وإلى غرامة١،٠٠٠،٠٠٠ ريال بحق من يرتكبها، وسبق صدور أحكام ضد بعض المعتدين، ومهمتنا حمايتكم بخلق البيئة العملية المناسبة لكم لممارسة عملكم النبيل".